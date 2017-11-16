Я - ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ!

Полицейских отметили нагрудными значками «Железногорец»



В рамках празднования 100-летия со дня образования органов внутренних дел Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков вручил нагрудные значки пяти сотрудникам и ветеранам железногорской полиции.



Награждение прошло на сцене городского Дворца культуры в рамках проекта «Железногорец».





- Ваша работа требует высоких профессиональных и личных качеств и связана с немалым риском и опасностью, - отметил Сергей Пешков. – От имени всех железногорцев благодарю вас за вашу честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.

Нагрудный значок «Железногорец» вручается железногорцам за заслуги в экономике, промышленности, образовании, науке, медицине, строительстве, коммунальном хозяйстве, культуре и искусстве, спорте и физической культуре, обеспечении правопорядка, а также за активное участие в городских мероприятиях, сообщает муниципальный портал.