Я - ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ!

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16.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая

Полицейских отметили нагрудными значками «Железногорец»

В рамках празднования 100-летия со дня образования органов внутренних дел Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков вручил нагрудные значки пяти сотрудникам и ветеранам железногорской полиции.

Награждение прошло на сцене городского Дворца культуры в рамках проекта «Железногорец».


- Ваша работа требует высоких профессиональных и личных качеств и связана с немалым риском и опасностью, - отметил Сергей Пешков. – От имени всех железногорцев благодарю вас за вашу честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.

Нагрудный значок «Железногорец» вручается железногорцам за заслуги в экономике, промышленности, образовании, науке, медицине, строительстве, коммунальном хозяйстве, культуре и искусстве, спорте и физической культуре, обеспечении правопорядка, а также за активное участие в городских мероприятиях, сообщает муниципальный портал.



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