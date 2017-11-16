РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 НОЯБРЯ
15.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 30 | Автор: Сергей Скляров
• Конкурс на капремонт
• Новое мошенничество
• Скоро будет ёлка!
• "Смарт-сити" - "Умный город"
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Вчера, 10:44 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске началась установка новогодних елей
14 ноября 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияПродолжается конкурсный отбор на выполнение работ по капремонту
16 ноября 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорские силовики обсудили меры общественной безопасности на V Инновационном форуме и Сибирском фестивале «Роботех»
16 марта 2010 | Раздел: Культура••• Вниманию талантливой молодёжи и творческих коллективов нашего города! Объявлен конкурсный отбор на один из самых масштабных проектных форумов Красноярья «Новый фарватер-2010».
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Жека, в новости: КЛУБНИЧКА НА ЗАМКЕ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Галина Процкая, в новости: СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
Олег, в новости: СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: КАНАЛЫ ПОМЕНЯЛИ ПОРЯДОК
николай, в новости: КАНАЛЫ ПОМЕНЯЛИ ПОРЯДОК
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР