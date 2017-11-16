ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе: - Новые схемы мошенничества в Железногорске - Как стать актрисой с диагнозом ДЦП? Рассказ о сложной судьбе железногорской девочки. - Фонд Росатома «Память поколений» помогает ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий. Как подать заявку и получить помощь?

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ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ" Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе!