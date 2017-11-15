СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК
15.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 12 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорский профсоюз закупает новогодние подарки для детей
Около 5,5 тысяч новогодних подарков получат ребятишки, чьи родители являются членами Территориальной профсоюзной организации работников атомной энергетики и промышленности г. Железногорска.
На покупку сладостей потратят 1,5 млн рублей, половина суммы - 850 тысяч - уже оплачена поставщикам.
Стоимость одного подарка 350 - 400 рублей, вручаться они будут детям в возрасте от 7 до 15 лет.
С 20-го декабря новогодние подарки уже начнут доставлять в профкомы предприятий.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
20 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Новогодний Марафон / CобытияПочти девять тысяч железногорских ребятишек получат новогодние подарки бесплатно
20 января 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске завтра начнут убирать новогодние ёлки
1 января 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске Полицейский Дед Мороз поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
15 декабря 2009 | Раздел: CобытияСладкие подарки к Новому году для городских ребятишек будут готовы к концу этой недели. Конфеты выпущены на железногорской кондитерской фабрике.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: КЛУБНИЧКА НА ЗАМКЕ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Галина Процкая, в новости: СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
Олег, в новости: СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: КАНАЛЫ ПОМЕНЯЛИ ПОРЯДОК
николай, в новости: КАНАЛЫ ПОМЕНЯЛИ ПОРЯДОК
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Жека, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ