Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский профсоюз закупает новогодние подарки для детей
ПРАЗДНИК ДВОРА

ПРАЗДНИК ДВОРА
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске завершено благоустройство дворовых территорий
РАБОТА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА

РАБОТА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
16 ноября в Центре занятости населения состоится ярмарка вакансий
ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
 В Железногорске началась установка новогодних елей
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорская полиция предупреждает о новом виде мошенничества

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК

15.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 12 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорский профсоюз закупает новогодние подарки для детей

Около 5,5 тысяч новогодних подарков получат ребятишки, чьи родители являются членами Территориальной профсоюзной организации работников атомной энергетики и промышленности г. Железногорска.

На покупку сладостей потратят 1,5 млн рублей, половина суммы - 850 тысяч - уже оплачена поставщикам.

Стоимость одного подарка 350 - 400 рублей, вручаться они будут детям в возрасте от 7 до 15 лет.

С 20-го декабря новогодние подарки уже начнут доставлять в профкомы предприятий.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
20 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Новогодний Марафон / Cобытия
Почти девять тысяч железногорских ребятишек получат новогодние подарки бесплатно
КОНЧИЛСЯ ПРАЗДНИК

КОНЧИЛСЯ ПРАЗДНИК
20 января 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
  В Железногорске завтра начнут убирать новогодние ёлки  
ПОДАРКИ ОТ ДЯДИ СТЕПЫ

ПОДАРКИ ОТ ДЯДИ СТЕПЫ
1 января 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске Полицейский Дед Мороз поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
ГОТОВИМ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!

ГОТОВИМ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!
15 декабря 2009 | Раздел: Cобытия
Сладкие подарки к Новому году для городских ребятишек будут готовы к концу этой недели. Конфеты выпущены на железногорской кондитерской фабрике.  

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ! МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЬ, ОБУВАЙСЯ! ЦАРЕВИЧ В СИБИРИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (74)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.