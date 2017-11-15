СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК

Железногорский профсоюз закупает новогодние подарки для детей

Около 5,5 тысяч новогодних подарков получат ребятишки, чьи родители являются членами Территориальной профсоюзной организации работников атомной энергетики и промышленности г. Железногорска.

На покупку сладостей потратят 1,5 млн рублей, половина суммы - 850 тысяч - уже оплачена поставщикам.

Стоимость одного подарка 350 - 400 рублей, вручаться они будут детям в возрасте от 7 до 15 лет.

С 20-го декабря новогодние подарки уже начнут доставлять в профкомы предприятий.