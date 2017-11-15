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ПРАЗДНИК ДВОРА

15.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая

 В Железногорске завершено благоустройство дворовых территорий

Собственники некоторых многоквартирных домов в честь окончания ремонтных работ решили провести «Праздник двора». Так, жители дома по пр. Ленинградскому, 27 провели праздничное мероприятие на новом детском городке. Праздники прошли также во дворах домов по ул. Поселковой, 49, на пр. Мира, 7 и 9.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» жильцы этого дома, а также дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 72 проголосовали за установку детских городков во дворах и согласились на софинансирование в размере 20%. Другие участники программы - жители 51 дома – решили в своем дворе заменить асфальтовое покрытие и оплатили лишь 2 % от стоимости работ.

В этом году благоустройство дворовых территорий прошло у 73 многоквартирных домов – 61 в Железногорске, 12 – в поселке Подгорный. Все они прошли конкурсный отбор, одним из главных условий которого был высокий процент оплаты за жилищно-коммунальные услуги – более 90%.


Проект «Формирование комфортной городской среды» продолжится в следующем году. В 2018 году планируется отремонтировать 62 двора, сообщает муниципальный портал.



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