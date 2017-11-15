РАБОТА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА

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15.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Наталья Кокорина

16 ноября в 11.00 в Центре занятости населения состоится ярмарка вакансий

В работе ярмарки примут участие работодатели: КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», Железногорский почтампт-филиал ФГУП почта России, ООО «Мегаполис Сибирь», ООО «Моменталь», ООО «СТХМ-Монтаж», ИП Сумин О.Ю., КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса», МБУК «Центральная городская библиотека им. М.Горького», МБОУ «Средняя школа №100», МБОУ «Средняя школа №90», КГБОУ «Железногорская школа-интернат», ИП Крисанова, ЗАО «ТП «Балтийский», ФГБУЗ «Клиническая больница №51 ФМБА», ИП Мукин, КГАОУ «Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики».

Для работы на предприятиях требуются: младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист почтовой безопасности, оператор связи, почтальон, кондитер, повар, пекарь, водитель кат. В,С, вахтер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, геодезист, социальный работник, мастера производственного обучения, преподаватели специальных дисциплин, библиотекарь, уборщик служебных помещений, швея, закройщик, портной, контролер, заведующий производством, врачи различной специализации, фельдшер.

Ярмарка вакансий состоится в информационном зале ЦЗН по адресу: Пионерский проезд, д.6. в 11.00

Дополнительная информация по телефону: 8(3919)75-22-14.


Фото news.ykt.ru



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