ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

В Железногорске началась установка новогодних елей



В этом году рядом с ледовыми городками у Центра досуга, на площади у сцены "Ракушка", у ДК "Старт" и ДК "Юность" впервые будут установлены новые искусственные ели.



Сегодня сотрудники МП "Горэлектросеть" приступили к монтажу елки на площади перед Центром досуга. Такую работу специалисты предприятия выполняют впервые, поэтому начали установку заранее.



Каждое новогоднее дерево высотой 18 метров украсят гирляндами из 10 тысяч разноцветных светодиодов. На макушке ели установят светодиодную звезду размером 1,5 метра, а на ветках развесят несколько сотен шаров золотого, серебряного и красного цвета.



Напомним, аукцион на поставку искусственных елей с набором новогодних украшений прошел летом текущего года. В прошлом году за счет городского бюджета были приобретены четыре искусственные ели высотой 6 метров. Они украсили снежные городки поселков Додоново, Тартат, Новый путь и деревни Шивера.





Фото Центра досуга