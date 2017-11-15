БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Железногорская полиция предупреждает о новом виде мошенничества

Уважаемые горожане! Полиция сообщает, что на подъездах домов появились объявления, в которых сообщается, что в доме обнаружен засор вентиляции (либо канализации) и необходимо провести поквартирное обследование. Чтобы договориться о времени, когда придет специалист, предлагается перезвонить по номеру телефона. За звонок со счета абонента списывается 1000 рублей.

Будьте бдительны, не перезванивайте на незнакомые номера.Мошенники могут указывать различные причины, но цель одна – вы звоните на платный номер и лишаетесь денег. При возникновении каких-либо вопросов, связанных с работой аварийных, коммунальных служб обязательно свяжитесь с представителями ГЖКУ либо управляющей компании.