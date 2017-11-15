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СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский профсоюз закупает новогодние подарки для детей
ПРАЗДНИК ДВОРА

ПРАЗДНИК ДВОРА
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске завершено благоустройство дворовых территорий
РАБОТА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА

РАБОТА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
16 ноября в Центре занятости населения состоится ярмарка вакансий
ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
 В Железногорске началась установка новогодних елей
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
15.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорская полиция предупреждает о новом виде мошенничества

РАДИОПРОГРАММА ОТ 14 НОЯБРЯ

14.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 23 | Автор: Сергей Скляров
 Курсанты МЧС задержали грабителя
 Железногорцы на Всемирном фестивале молодёжи
 Наши спортсмены лучшие в крае и мире
 Сегодня Всемирный день диабета



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