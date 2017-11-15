ИЗМЕНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ

Продолжается конкурсный отбор на выполнение работ по капремонту



Объявлены конкурсы на отбор подрядных организаций на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Прием заявок будет осуществляться до 21 ноября 2017 года.



Обращаем внимание, что в конкурсную документацию внесены изменения. В частности, изменились требования, предъявляемые к минимальному количеству персонала участника предварительного отбора, по всем предметам предварительного отбора.



Извещения и конкурсная документация размещены на электронной площадке ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-ets.ru и на официальном сайте министерства www.gkh24.ru.



Контактные данные специалиста: Орешникова Александра Игоревна, телефон 2908-645, адрес электронной почты oreshnikova@gkh.krsn.ru

По информации муниципального портала

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