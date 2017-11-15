СМЕРТЬ НА ПОЖАРЕ
14.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 71 | Автор: Наталья Кокорина
В железногорске при пожаре погиб мужчина
12 ноября в 17.30 час. на пульт центрального пункта поступило сообщение о пожаре по ул. Садовая в садоводческом товариществе № 9/1.
На момент прибытия пожарных подразделений кровля одноэтажного щитового дома полностью охвачена огнем, была угроза распространения огня на рядом стоящие строения.
В ходе тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ спасатели обнаружили тело мужчины предположительно 1941 г.р.
В результате, огнем частично уничтожено внутреннее имущество дома и кровля. Площадь пожара составила 80 кв.м.
Предварительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации отопительных приборов.
По пожару проводится проверка.
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