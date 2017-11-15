СМЕРТЬ НА ПОЖАРЕ

В железногорске при пожаре погиб мужчина

12 ноября в 17.30 час. на пульт центрального пункта поступило сообщение о пожаре по ул. Садовая в садоводческом товариществе № 9/1.

На момент прибытия пожарных подразделений кровля одноэтажного щитового дома полностью охвачена огнем, была угроза распространения огня на рядом стоящие строения.

В ходе тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ спасатели обнаружили тело мужчины предположительно 1941 г.р.

В результате, огнем частично уничтожено внутреннее имущество дома и кровля. Площадь пожара составила 80 кв.м.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации отопительных приборов.



По пожару проводится проверка.