ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Мнимый сотрудник пенсионного фонда обманул железногорца на 30 тысяч рублей
В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что с его банковской карты похищены деньги в сумме около 30 тысяч рублей.
Выяснилось, что перед тем, как со счета пропали денежные средства, потерпевший по телефону общался с мужчиной, который назвал себя представителем пенсионного фонда. Собеседник сказал железногорцу, что для правильного расчета пенсии, ему необходимо сообщить сведения о банковской карте. Мужчина передал злоумышленнику интересующую его информацию, а затем обнаружил, что с карты сняты деньги. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению личности подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.