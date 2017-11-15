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Железногорская полиция предупреждает о новом виде мошенничества

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

14.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 66 | Автор: Наталья Кокорина

Мнимый сотрудник пенсионного фонда обманул железногорца на 30 тысяч рублей

В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что с его банковской карты похищены деньги в сумме около 30 тысяч рублей.

Выяснилось, что перед тем, как со счета пропали денежные средства, потерпевший по телефону общался с мужчиной, который назвал себя представителем пенсионного фонда. Собеседник сказал железногорцу, что для правильного расчета пенсии, ему необходимо сообщить сведения о банковской карте. Мужчина передал злоумышленнику интересующую его информацию, а затем обнаружил, что с карты сняты деньги. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению личности подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



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