НОЧНАЯ ПОГОНЯ

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13.11.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 68 | Автор: Галина Процкая

Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, который управлял автомобилем в состоянии опьянения

В вечернее время сотрудниками ОГИБДД был замечен автомобиль ВАЗ-2121, который двигался по тротуару. На законное требование остановиться, водитель «Нивы» не отреагировал. Вместо этого он попытался скрыться через дворовые территории.

Госавтоинспекторы сообщили в дежурную часть о том, что преследуют нарушителя. Водитель ВАЗ-2121 остановился, когда возможные направления движения были заблокированы автомобилями ОГИБДД и ППС.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в ходе задержания полицейские применили специальные средства-наручники. Автомобиль и ключи от него изъяты.

28-летний ранее не судимый мужчина в прошлом году был лишен права управления автомобилем на 18 месяцев за аналогичное нарушение. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.


По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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