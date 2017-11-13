МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ-2017
До 30 ноября принимаются заявки на присуждение Молодёжной премии
Участие в конкурсе могут принимать объединения, отдельные граждане в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие практические достижения в различных сферах социально-экономического развития территории.
Номинации Молодежной премии:
- «За успехи в области науки и образования»;
- «За успехи в области культуры и искусства»;
- «За успехи в области физической культуры и спорта»;
- «За успехи в области производственной деятельности»;
- «За успехи в области информационно-просветительской деятельности»;
- «За успехи в области общественной деятельности»;
- «За успехи в области развития добровольчества»;
- «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов»;
- «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи»;
- «За достижения в наставничестве молодежи».
Молодежная премия в номинациях «За наставничество и воспитание молодежи», «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи» может присуждаться лицам старше 30 лет.
Размер премии составляет 10 000 рублей.
Документы для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии принимаются в Администрации ЗАТО г. Железногорск, каб. 307 до 17 часов 30 ноября.
Телефон для справок: 76-56-36.
Вручение Молодежной премии состоится в конце декабря, сообщает муниципальный портал.