МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ-2017

До 30 ноября принимаются заявки на присуждение Молодёжной премии



Участие в конкурсе могут принимать объединения, отдельные граждане в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие практические достижения в различных сферах социально-экономического развития территории.



Номинации Молодежной премии:

- «За успехи в области науки и образования»;

- «За успехи в области культуры и искусства»;

- «За успехи в области физической культуры и спорта»;

- «За успехи в области производственной деятельности»;

- «За успехи в области информационно-просветительской деятельности»;

- «За успехи в области общественной деятельности»;

- «За успехи в области развития добровольчества»;

- «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов»;

- «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи»;

- «За достижения в наставничестве молодежи».



Молодежная премия в номинациях «За наставничество и воспитание молодежи», «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи» может присуждаться лицам старше 30 лет.



Размер премии составляет 10 000 рублей.



Документы для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии принимаются в Администрации ЗАТО г. Железногорск, каб. 307 до 17 часов 30 ноября.



Телефон для справок: 76-56-36.



Вручение Молодежной премии состоится в конце декабря, сообщает муниципальный портал.