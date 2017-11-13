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МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ-2017

13.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая

До 30 ноября принимаются заявки на присуждение Молодёжной премии

Участие в конкурсе могут принимать объединения, отдельные граждане в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие практические достижения в различных сферах социально-экономического развития территории.

Номинации Молодежной премии:
- «За успехи в области науки и образования»;
- «За успехи в области культуры и искусства»;
- «За успехи в области физической культуры и спорта»;
- «За успехи в области производственной деятельности»;
- «За успехи в области информационно-просветительской деятельности»;
- «За успехи в области общественной деятельности»;
- «За успехи в области развития добровольчества»;
- «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов»;
- «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи»;
- «За достижения в наставничестве молодежи».

Молодежная премия в номинациях «За наставничество и воспитание молодежи», «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи» может присуждаться лицам старше 30 лет.

Размер премии составляет 10 000 рублей.

Документы для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии принимаются в Администрации ЗАТО г. Железногорск, каб. 307 до 17 часов 30 ноября.

Телефон для справок: 76-56-36.

Вручение Молодежной премии состоится в конце декабря, сообщает муниципальный портал.



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