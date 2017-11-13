Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НОЧНАЯ ПОГОНЯ

НОЧНАЯ ПОГОНЯ
13.11.17 | Главные темы / Происшествия
Сотрудники железногорской полиции возбудили уголовное дело в отношении
МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ-2017

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ-2017
13.11.17 | Главные темы / Cобытия
До 30 ноября принимаются заявки на присуждение Молодёжной премии
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – НАТАЛЬЯ КАЛМЫКОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – НАТАЛЬЯ КАЛМЫКОВА
13.11.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 13 ноября
ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ

ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ
13.11.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске отметили 93 годовщину со дня рождения М.Ф. Решетнёва
НОВОГОДНИЙ БУЛЬВАР

НОВОГОДНИЙ БУЛЬВАР
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Деревья на улице Ленина украсили новогодними гирляндами

ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ

13.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Наталья Кокорина

В Железногорске отметили 93 годовщину со дня рождения М.Ф. Решетнёва

10 ноября, в день 93-летия со дня рождения основателя и первого руководителя компании «Информационные спутниковые системы» академика Михаила Фёдоровича Решетнёва, на городском кладбище и на площади, названной в его честь, состоялся памятный митинг.

В нём приняли участие руководство города и АО «Информационные спутниковые системы», ветераны космической отрасли. К могиле почётного гражданина ЗАТО г. Железногорск, ученого, конструктора, одного из основоположников советской космонавтики и на площади собравшиеся возложили цветы.
 
Под руководством Михаила Фёдоровича Решетнёва были разработаны и созданы более 1000 космических аппаратов и свыше 30 космических систем. Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, ученик и соратник С.П. Королёва.

Имя академика М.Ф. Решетнёва носит предприятие, которым он руководил более тридцати шести лет, Сибирский государственный университет науки и технологий, железногорский лицей №102, одна из улиц и площадь Железногорска.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
13 июня 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Звание «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск» присвоено генеральному директору АО «ИСС» Николаю Тестоедову
РЕШЕТНЕВУ - 90

РЕШЕТНЕВУ - 90
10 ноября 2014 | Раздел: Cобытия
••• Сегодня, 10 ноября, исполняется 90 лет со дня рождения академика Михаила Фёдоровича Решетнёва  
РЕШЕТНЕВ: ВЕЛИКАЯ МИССИЯ

РЕШЕТНЕВ: ВЕЛИКАЯ МИССИЯ
10 ноября 2012 | Раздел: Cобытия
••• 10 ноября исполнилось 88 лет со дня рождения родоначальника сибирской космонавтики, академика Михаила Фёдоровича Решетнёва
ДЕНЬ ПАМЯТИ РЕШЕТНЁВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ РЕШЕТНЁВА
25 января 2011 | Раздел: Cобытия
••• 26 января исполняется 15 лет со дня смерти создателя и первого руководителя ведущего предприятия космической отрасли России академика Михаила Фёдоровича Решетнёва.  

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ! МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЬ, ОБУВАЙСЯ! ЦАРЕВИЧ В СИБИРИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (63)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.