ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ

В Железногорске отметили 93 годовщину со дня рождения М.Ф. Решетнёва



10 ноября, в день 93-летия со дня рождения основателя и первого руководителя компании «Информационные спутниковые системы» академика Михаила Фёдоровича Решетнёва, на городском кладбище и на площади, названной в его честь, состоялся памятный митинг.



В нём приняли участие руководство города и АО «Информационные спутниковые системы», ветераны космической отрасли. К могиле почётного гражданина ЗАТО г. Железногорск, ученого, конструктора, одного из основоположников советской космонавтики и на площади собравшиеся возложили цветы.



Под руководством Михаила Фёдоровича Решетнёва были разработаны и созданы более 1000 космических аппаратов и свыше 30 космических систем. Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, ученик и соратник С.П. Королёва.



Имя академика М.Ф. Решетнёва носит предприятие, которым он руководил более тридцати шести лет, Сибирский государственный университет науки и технологий, железногорский лицей №102, одна из улиц и площадь Железногорска.