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10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Деревья на улице Ленина украсили новогодними гирляндами
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
10.11.17 | Главные темы / Происшествия
Сотрудники ОГИБДД Железногорска задержали водителя, который перевозил
СЛУЖИМ НАРОДУ!

СЛУЖИМ НАРОДУ!
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Российские полицейские сегодня отмечают профессиональный праздник — День
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Предупреждение о временном ограничении движения транспорта на автодороге "Обход
К 100-ЛЕТИЮ ПОЛИЦИИ

К 100-ЛЕТИЮ ПОЛИЦИИ
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Учащиеся "полицейского класса" школы № 97 познакомились с работой подразделений

РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 НОЯБРЯ

10.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 17 | Автор: Сергей Скляров
 Бывший Спецстрой сокращает рабочую неделю
 Диспансеризацию прошли 58% железногорцев
 1-е место женской сборной по настольному теннису


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