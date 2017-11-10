НОВОГОДНИЙ БУЛЬВАР
10.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая
Деревья на улице Ленина украсили новогодними гирляндами
В Железногорске идет работа по подготовке к Новому году. На нечетной стороне улицы Ленина размещают гирлянды. В этом году деревья будут украшены от улицы Советской до площади Решетнева.
Все работы выполняют специалисты муниципального предприятия «Горэлектросеть».
- В этом году мы увеличили количество гирлянд, размещаем их через каждые два дерева. Центральную улицу Железногорска украсят около 80 гирлянд, - отметил директор МП «Горэлектросеть» Анатолий Коваль.
Новогоднюю иллюминацию в Железногорске планируют включить уже в начале декабря, сообщает муниципальный портал.
фото из архива "Свежего ТВ"
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