НОВОГОДНИЙ БУЛЬВАР

Деревья на улице Ленина украсили новогодними гирляндами



В Железногорске идет работа по подготовке к Новому году. На нечетной стороне улицы Ленина размещают гирлянды. В этом году деревья будут украшены от улицы Советской до площади Решетнева.



Все работы выполняют специалисты муниципального предприятия «Горэлектросеть».





- В этом году мы увеличили количество гирлянд, размещаем их через каждые два дерева. Центральную улицу Железногорска украсят около 80 гирлянд, - отметил директор МП «Горэлектросеть» Анатолий Коваль.

Новогоднюю иллюминацию в Железногорске планируют включить уже в начале декабря, сообщает муниципальный портал.

фото из архива "Свежего ТВ"