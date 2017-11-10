ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

В ночное время экипаж ДПС остановил автомобиль «Нива», в салоне которого было обнаружено наркотическое вещество

Во время несения службы по охране общественного порядка, сотрудники дорожной полиции Железногорска остановили автомобиль ВАЗ-2121. За рулем находился 24-летний мужчина, он вел себя неадекватно.

Стражи порядка водителя задержали и доставили в управление, где в ходе осмотра автомобиля в салоне обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Комок темно-коричневого вещества полицейские нашли и в корпусе сотового телефона задержанного. Химическая экспертиза показала - в автомобиле находились два вида синтетических наркотиков общей массой более 3,75 грамма, что является крупным размером.

Во время осмотра места жительства подозреваемого, полиция обнаружила следы употребления наркотиков. Задержанный мужчина в настоящее время находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

по информации МУ МВД России по Железногорску