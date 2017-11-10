СЛУЖИМ НАРОДУ!

Российские полицейские сегодня отмечают свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел

Поздравление начальника МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Михаила Кеуша и председателя Общественного совета при Управлении Николая Селезнева:



Уважаемые сотрудники и ветераны!

В этом году мы отмечаем особую дату - 100 лет назад 10 ноября была создана советская милиция.

От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником! Быть сотрудником органов внутренних дел - это призвание. Благодарим всех, кто честно и достойно стоял и стоит на страже правопорядка. Всех, кто в любое время суток готов рисковать жизнью и здоровьем ради спокойствия граждан.

Искренне желаем ветеранам и сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!