Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НОВОГОДНИЙ БУЛЬВАР

НОВОГОДНИЙ БУЛЬВАР
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Деревья на улице Ленина украсили новогодними гирляндами
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
10.11.17 | Главные темы / Происшествия
Сотрудники ОГИБДД Железногорска задержали водителя, который перевозил
СЛУЖИМ НАРОДУ!

СЛУЖИМ НАРОДУ!
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Российские полицейские сегодня отмечают профессиональный праздник — День
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Предупреждение о временном ограничении движения транспорта на автодороге "Обход
К 100-ЛЕТИЮ ПОЛИЦИИ

К 100-ЛЕТИЮ ПОЛИЦИИ
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Учащиеся "полицейского класса" школы № 97 познакомились с работой подразделений

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

10.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 45 | Автор: Галина Процкая

Предупреждение о временном ограничении движения транспорта на автодороге "Обход ЗАТО г. Железногорск"

В ночь с 10 на 11 ноября 2017 года с 22:00 до 7:00 на автомобильной дороге «Обход ЗАТО г. Железногорск» будут проводиться работы по реконструкции железнодорожного переезда (замена существующего настила железнодорожного пути).

Движение транспорта в это время будет осуществляться по одной полосе. Однако с 2:00 до 3:30 движение транспорта по железнодорожному переезду будет остановлено полностью.

Просим водителей учесть данную информацию при составлении маршрута движения, соблюдать требования временных дорожных знаков, быть предельно внимательными и осторожными.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
18 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На 21 км автомобильной дороги «Обход ЗАТО г. Железногорск» начались ремонтные работы
КРУДОР СООБЩАЕТ

КРУДОР СООБЩАЕТ
28 июля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Изменилась схема движения транспорта по мостам через Есауловку на автодороге Красноярск – Железногорск
ДВИЖЕНИЕ ПОМЕНЯЕТСЯ

ДВИЖЕНИЕ ПОМЕНЯЕТСЯ
8 октября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В связи с продолжением реконструкции трассы "Красноярск—Железногорск" изменится схема движения на «старом въезде» в Сосновоборск
ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕКРОЮТ

ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕКРОЮТ
14 февраля 2014 | Раздел: Cобытия
••• В Железногорске перекроют движение автотранспорта в связи с проведением всероссийской акции «Лыжня России-2014»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ! УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (56)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.