ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
10.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 45 | Автор: Галина Процкая
Предупреждение о временном ограничении движения транспорта на автодороге "Обход ЗАТО г. Железногорск"
В ночь с 10 на 11 ноября 2017 года с 22:00 до 7:00 на автомобильной дороге «Обход ЗАТО г. Железногорск» будут проводиться работы по реконструкции железнодорожного переезда (замена существующего настила железнодорожного пути).
Движение транспорта в это время будет осуществляться по одной полосе. Однако с 2:00 до 3:30 движение транспорта по железнодорожному переезду будет остановлено полностью.
Просим водителей учесть данную информацию при составлении маршрута движения, соблюдать требования временных дорожных знаков, быть предельно внимательными и осторожными.
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