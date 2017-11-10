ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

Предупреждение о временном ограничении движения транспорта на автодороге "Обход ЗАТО г. Железногорск"



В ночь с 10 на 11 ноября 2017 года с 22:00 до 7:00 на автомобильной дороге «Обход ЗАТО г. Железногорск» будут проводиться работы по реконструкции железнодорожного переезда (замена существующего настила железнодорожного пути).



Движение транспорта в это время будет осуществляться по одной полосе. Однако с 2:00 до 3:30 движение транспорта по железнодорожному переезду будет остановлено полностью.



Просим водителей учесть данную информацию при составлении маршрута движения, соблюдать требования временных дорожных знаков, быть предельно внимательными и осторожными.