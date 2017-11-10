Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НОВОГОДНИЙ БУЛЬВАР

НОВОГОДНИЙ БУЛЬВАР
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Деревья на улице Ленина украсили новогодними гирляндами
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
10.11.17 | Главные темы / Происшествия
Сотрудники ОГИБДД Железногорска задержали водителя, который перевозил
СЛУЖИМ НАРОДУ!

СЛУЖИМ НАРОДУ!
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Российские полицейские сегодня отмечают профессиональный праздник — День
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Предупреждение о временном ограничении движения транспорта на автодороге "Обход
К 100-ЛЕТИЮ ПОЛИЦИИ

К 100-ЛЕТИЮ ПОЛИЦИИ
10.11.17 | Главные темы / Cобытия
Учащиеся "полицейского класса" школы № 97 познакомились с работой подразделений

К 100-ЛЕТИЮ ПОЛИЦИИ

10.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая

Учащиеся "полицейского класса" школы № 97 познакомились с работой подразделений МУ МВД России по ЗАТО Железногорск


Школьники побывали на "открытом" уроке сотрудницы ОР ППСП Ольги Шлячиной. Кинолог рассказала о том, что должна уметь служебно-разыскная собака, привела примеры раскрытых преступлений, в которых на след преступника помогли выйти четвероногие полицейские. Ребятам наглядно продемонстрировали приемы, в ходе которых овчарка по кличке «Один» без труда отыскала «пропавшую» рукавичку, взяла след «заблудившегося» человека и показала основы курса дрессировки.

Также сотрудники полиции сообщили подросткам о функциях охранно-конвойных подразделений, об организации работы с подозреваемыми и обвиняемыми. Школьники получили ответы на все интересующие вопросы и выразили желание продолжить знакомство с работой полиции.

«Будем рады, если через несколько лет кто-нибудь из этих ребят решит связать свою судьбу со службой в правоохранительных органах!», - отметил председатель Совета ветеранов Николай Селезнев.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
МОХНАТЫЙ СЫЩИК

МОХНАТЫЙ СЫЩИК
11 июля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
 Служебно-розыскная собака полиции помогла раскрыть квартирную кражу
ЭКСКУРСИЯ В ПОЛИЦИЮ

ЭКСКУРСИЯ В ПОЛИЦИЮ
29 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Учащиеся Школы космонавтики посетили  дежурную часть и музей железногорской полиции.
БИСМАРК - ГРОЗА КРИМИНАЛА

БИСМАРК - ГРОЗА КРИМИНАЛА
26 января 2015 | Раздел: Cобытия
Служебная овчарка раскрыла ограбление магазина
БИСМАРК ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

БИСМАРК ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
4 апреля 2013 | Раздел: Происшествия
••• Служебная собака помогла полиции поймать квартирного вора "по горячим следам"

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ! УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (56)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.