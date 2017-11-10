К 100-ЛЕТИЮ ПОЛИЦИИ

Учащиеся "полицейского класса" школы № 97 познакомились с работой подразделений МУ МВД России по ЗАТО Железногорск



Школьники побывали на "открытом" уроке сотрудницы ОР ППСП Ольги Шлячиной. Кинолог рассказала о том, что должна уметь служебно-разыскная собака, привела примеры раскрытых преступлений, в которых на след преступника помогли выйти четвероногие полицейские. Ребятам наглядно продемонстрировали приемы, в ходе которых овчарка по кличке «Один» без труда отыскала «пропавшую» рукавичку, взяла след «заблудившегося» человека и показала основы курса дрессировки.

Также сотрудники полиции сообщили подросткам о функциях охранно-конвойных подразделений, об организации работы с подозреваемыми и обвиняемыми. Школьники получили ответы на все интересующие вопросы и выразили желание продолжить знакомство с работой полиции.

«Будем рады, если через несколько лет кто-нибудь из этих ребят решит связать свою судьбу со службой в правоохранительных органах!», - отметил председатель Совета ветеранов Николай Селезнев.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск