В Железногорске сегодня установили поклонный крест

Поклонный крест установлен на повороте с Красноярской на Енисейскую (по направлению к КПП-1). За установкой наблюдали генеральный директор ГХК Петр Гаврилов и настоятель собора Архистратига Михаила отец Анатолий.

Издавна сложилась традиция устанавливать монументальные кресты вне храма на земле. Они изготавливаются из камня или дерева и имеют высоту до нескольких метров. Такие кресты призывают к молитве и поклонению Спасителю, поэтому и именуются поклонными. Ставятся они по различным причинам.

Первые поклонные кресты появились в апостольские времена и по своему духовному значению они были миссионерские. Их водружали святые апостолы, возвещая жителям о начале в их землях христианской проповеди.

Обычай устанавливать поклонные кресты на русской земле берет начало в глубокой древности. Наши православные предки, имея крепкую веру, знали о значении и важности установки поклонных крестов в сей временной жизни и для спасения в вечности душ своих и ближних. Поэтому поклонные кресты ставили на особых памятных местах, на перекрестках дорог, неподалеку от сел и деревень, дабы, отправляясь в путь или входя в село, человек попросил милости и помощи или вознес благодарственную молитву Господу и небесным заступникам.

Поклонный крест — это духовный щит от всех врагов видимых и невидимых. Многие крупные города России огорожены с четырех сторон поклонными охранительными крестами.

Все поклонные кресты, имея разные памятные и знаменательные значения, прежде всего, служат верующим местом для молитвы и поклонения Господу и Богу нашему Иисусу Христу.