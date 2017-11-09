АКТУАЛЬНО ОБ ИПОТЕКЕ

В Железногорске пройдет первая городская «Ипотечная ярмарка»

На «Ипотечной ярмарке» представители крупнейших банков расскажут об актуальных предложениях на рынке ипотечного кредитования.

Особенно интересным мероприятие будет для тех, кто давно думает об ипотеке, но не может определится с подходящей программой.

Ярмарка даст возможность познакомиться со всеми известными предложениями на рынке ипотечного кредитования, увидеть объекты недвижимости и получить подробную консультацию по приобретению жилья на льготных условиях.

Посетители также смогут узнать об условиях приобретения квартир в новом доме на пр. Ленинградский, 26, который строится по государственной программе «Жилье для российской семьи». Представители АИЖК и крупнейших банков проконсультируют и подберут оптимальную ипотечную программу для приобретения жилья. Бонусом для железногорцев станет возможность получить консультации по приобретению недвижимости с помощью материнского капитала, по программе «Жилье для российской семьи», военной ипотеки, субсидий для сотрудников бюджетных учреждений, многодетных семей, ветеранов боевых действий и т. д. Этой осенью ряд банков снизил процентные ставки по ипотеке. Теперь они начинаются от 8,75 % годовых.

«Ипотечная ярмарка» пройдет 10 ноября с 10 до 18 часов в здании ВНИПИЭТ по адресу: ул. Ленина, 39, оф. 202



