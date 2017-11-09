ТРЕХДНЕВКА В ПЕРСПЕКТИВЕ?

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09.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 64 | Автор: Галина Процкая

Главное военно-строительное управление №9 (бывший железногорский филиал Спецстроя) уведомило Центр занятости о переходе с 10 января 2018 года на трехдневную рабочую неделю

Руководство объясняет этот шаг недобором заказов на 2018 год.

Как сообщил руководитель Центра занятости населения Иван Чуприна, уже получено письмо за подписью заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Главного военно-строительного управления №9 Антона Круглова. В письме говорится о том, что предполагается с 10.01.2018 по 09.07.2018г.г. на предприятии вводится режим неполной рабочей недели - продолжительностью 3 дня. Причина -  отсутствия загрузки по строительно-монтажным работам.

Официальный приказ в службу занятости пока не поступил.



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