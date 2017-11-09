КЛУБНИЧКА НА ЗАМКЕ

Прокуратура Красноярска добилась блокировки 5 сайтов с информацией о занятии проституцией

Красноярская прокуратура провела мониторинг нескольких сайтов и обнаружила ресурсы с информацией о занятии проституцией. Там размещалась реклама оказываемых интимуслуг за плату с указанием телефонов и адресов. Доступ к этим сайтам имеет каждый, в том числе и несовершеннолетние, что нарушает положения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Прокурор г. Красноярска направил заявление с требованием заблокировать эти интернет-ресурсы в Центральный районный суд. В заявлении было указано 5 сайтов в запрещенными данными. Суд требование прокурора удовлетворил. Решение суда уже направили в Роскомнадзор для блокировки доступа к сайтам.



Источник - Красноярский краевой медиа-портал “Столица 24”

рисунок Валентина Дружинина