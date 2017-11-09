Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ДУХОВНЫЙ ЩИТ

ДУХОВНЫЙ ЩИТ
09.11.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске сегодня установили поклонный крест
АКТУАЛЬНО ОБ ИПОТЕКЕ

АКТУАЛЬНО ОБ ИПОТЕКЕ
09.11.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске пройдет первая городская «Ипотечная ярмарка»
ТРЕХДНЕВКА В ПЕРСПЕКТИВЕ?

ТРЕХДНЕВКА В ПЕРСПЕКТИВЕ?
09.11.17 | Главные темы / Cобытия
Бывший железногорский филиал Спецстроя уведомил Центр занятости о переходе с 10
КЛУБНИЧКА НА ЗАМКЕ

КЛУБНИЧКА НА ЗАМКЕ
09.11.17 | Главные темы / Происшествия
Прокуратура Красноярска добилась блокировки 5 сайтов с информацией о занятии
ТВОЯ ИНИЦИАТИВА

ТВОЯ ИНИЦИАТИВА
09.11.17 | Главные темы / Cобытия
Жителей Красноярского края приглашают принять участие в конкурсе творческих

КЛУБНИЧКА НА ЗАМКЕ

09.11.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 61 | Автор: Галина Процкая

Прокуратура Красноярска добилась блокировки 5 сайтов с информацией о занятии проституцией

Красноярская прокуратура провела мониторинг нескольких сайтов и обнаружила ресурсы с информацией о занятии проституцией. Там размещалась реклама оказываемых интимуслуг за плату с указанием телефонов и адресов. Доступ к этим сайтам имеет каждый, в том числе и несовершеннолетние, что нарушает положения  Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Прокурор г. Красноярска направил заявление с требованием заблокировать эти интернет-ресурсы в Центральный районный суд. В заявлении было указано 5 сайтов в запрещенными данными. Суд требование прокурора удовлетворил. Решение суда уже направили в Роскомнадзор для блокировки доступа к сайтам.

Источник - Красноярский краевой медиа-портал “Столица 24” 

рисунок Валентина Дружинина



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
АТОМНАЯ КЛУБНИЧКА

АТОМНАЯ КЛУБНИЧКА
22 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Полицейские арестовали членов преступной группы, которые организовали занятие проституцией в Железногорске
НОВЫЙ ПРОКУРОР

НОВЫЙ ПРОКУРОР
23 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
У Железногорска появился новый прокурор
ПОДЪЯВИЛОВ ЖАЛОВАЛСЯ ЗРЯ

ПОДЪЯВИЛОВ ЖАЛОВАЛСЯ ЗРЯ
18 мая 2011 | Раздел: Cобытия
••• Краевой суд оставил без изменения кассационную жалобу по иску бывшего руководителя УВД Железногорска Александра Подъявилова к краевому ГУВД
В ГЖКУ НАРУШЕНИЙ НЕ БЫЛО

В ГЖКУ НАРУШЕНИЙ НЕ БЫЛО
30 марта 2011 | Раздел: Cобытия
••• Распространенная одним из СМИ Железногорска информация о том, что прокуратура обнаружила нарушения в работе МП "ГЖКУ" оказалась недостоверной

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Гость Грэг, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ! УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (49)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.