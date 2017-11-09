ТВОЯ ИНИЦИАТИВА

Жителей Красноярского края приглашают принять участие в конкурсе творческих проектов

Начался прием заявок на краевой конкурс "Твоя инициатива" на получение государственной поддержки творческих инициатив в сфере культуры.

Подобный конкурс в регионе проводится впервые. Его инициатор - и.о. министра культуры края Елена Мироненко. Площадкой для реализации творческих проектов победителей конкурса станет красноярский Центр культурных инициатив. Заявки принимаются как от некоммерческих организаций - юридических лиц, так и от проектных команд - физических лиц.

С победителями конкурса будет заключено соглашение о сотрудничестве. Заявки принимаются с 7 ноября по 6 декабря 2017 года

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Центра культурных инициатив здесь http://www.polzunova13.ru/initsiativa/dokumenty/



