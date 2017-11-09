КОСМИЧЕСКИЕ ДЕТИ

Центр космической связи «Железногорск» продолжает акцию «Дети города»



Центр космической связи «Железногорск» поздравил детей, родившихся 4 ноября - в день образования ФГУП «Космическая связь».



В этом году подарки получили мальчик и две девочки. Главный специалист ЦКС Александр Даниловский вручил родителям детей памятные сертификаты «космического ребенка», подгузники, денежный подарок и цветы.



За 12 лет существования акции ЦКС поздравил 21 ребенка и их родителей. Отметим, что ЦКС не забывает именинников и приглашает подросших детей в гости на экскурсии.

Фото ГиГ