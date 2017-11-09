КОСМИЧЕСКИЕ ДЕТИ
09.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Наталья Кокорина
Центр космической связи «Железногорск» продолжает акцию «Дети города»
Центр космической связи «Железногорск» поздравил детей, родившихся 4 ноября - в день образования ФГУП «Космическая связь».
В этом году подарки получили мальчик и две девочки. Главный специалист ЦКС Александр Даниловский вручил родителям детей памятные сертификаты «космического ребенка», подгузники, денежный подарок и цветы.
За 12 лет существования акции ЦКС поздравил 21 ребенка и их родителей. Отметим, что ЦКС не забывает именинников и приглашает подросших детей в гости на экскурсии.
Фото ГиГ
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