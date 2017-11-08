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МЧС ИНФОРМИРУЕТ
08.11.17 | Главные темы / Cобытия
9 ноября в Железногорске пройдёт годовая проверка системы оповещения
ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
08.11.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!
08.11.17 | Главные темы / Cобытия
11 ноябряв Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
ОПАСНАЯ НАХОДКА

ОПАСНАЯ НАХОДКА
08.11.17 | Главные темы / Происшествия
 Железногорец нашел на озере в районе коттеджей боевую гранату
ХОТЕЛ ОТОМСТИТЬ

ХОТЕЛ ОТОМСТИТЬ
08.11.17 | Главные темы / Cобытия
Задержан подозреваемый в поджогах

РАДИОПРОГРАММА ОТ 8 НОЯБРЯ

08.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 21 | Автор: Сергей Скляров
 Итоги длинных выходных
 Рецепт Евгения Карташова
 Железногорские пенсионеры самые грамотные
 Концерт мэтра фортепианного искусства


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