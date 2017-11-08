ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе: - "Бермудский треугольник в центре города". Два случая поиска несовершеннолетних, заблудившихся на болоте за СЮТ, - серьезный повод задуматься о безопасности наших детей - "Первые на месте преступления". Читайте материал о железногорской экспертно-криминалистической службе - Как должна выглядеть улица Ленина от парка до Октябрьской, решат железногорцы

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ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ" Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ" Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе!

"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ" Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе: