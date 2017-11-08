ОПАСНАЯ НАХОДКА

Об этом сегодня сообщили представители ЕДДС. Мужчина гулял по лесу с собакой и нашел гранату времен первой мировой войны, предположительно, английского производства.



О находке он сообщил в полицию. Прибывшие специалисты из Красноярска обезвредили гранату.



Подобные находки, констатируют эксперты, довольно часто встречаются под Канском, где проходили бои во время гражданской войны. Для территории ЗАТО Железногорск, где, по данным историков, не проходило активных боевых действий, такой военный "артефакт" - большая редкость.

Источник: ГиГ