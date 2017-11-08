ХОТЕЛ ОТОМСТИТЬ

Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя по факту поджога автомобиля

В дежурную часть железногорской полиции обратилась женщина, которая сообщила, что ночью неизвестный повредил ее иномарку. Ущерб составил около 180 тысяч рублей. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли неподалеку от места происшествия пустой флакон, в котором были остатки горючего.

Подозреваемый был задержан, но объяснить причину своего поступка безработный мужчина не смог. Максимальная санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также в настоящее время установлена причастность подозреваемого к еще одному факту поджога. В подъезде дома в ночное время мужчина поджег две детские коляски. В результате была повреждена и лестничная площадка. Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что таким образом хотел отомстить жильцам квартиры, которые отказались открывать ему дверь и принимать в свою компанию. Сумма ущерба от действий мужчины устанавливается. В настоящее время сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении подозреваемого.