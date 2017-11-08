ВОЗРАСТ - НЕ ПОМЕХА!

Железногорские пенсионеры вошли в пятёрку лучших на краевом чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста, пенсионеров и инвалидов



Всего в чемпионате участвовали более 100 человек. В очном (финальном) этапе турнира состязались более 50 человек из 19 муниципальных районов и городов края. Среди финалистов жители Железногорска, Зеленогорска, Ужура, Новоселово, Ачинска, Красноярска, Назарово, Северо-Енисейска, Тасееевского, Сухобузимского районов и других.



Турнир прошел в формате квеста. Участники показали навыки владения программами MS Office Word, MS Power Point, поисковыми системами Интернет, отвечали на вопросы теста и решали задания на смекалку.



Активными участниками чемпионата стали получатели услуг социально-реабилитационного отделения МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" (КЦСОН) г.Железногорск.



Благодаря работе компьютерного класса на базе КЦСОН у инвалидов и пенсионеров Железногорска есть возможность освоить или улучшить компьютерную грамотность. Такие занятия посещает Алевтина Галкина. На краевом чемпионате она стала одной из 5-ти лучших, представивших свои работы-презентации по теме: "Я и мой компьютер". Среди всех финалистов работник железногорской библиотеки им. Горького Татьяна Старкова заняла второе место. А презентация её коллеги Татьяны Арбузовой также вошла в пятёрку лучших работ. Вся железногорская делегация не осталась без наград.



Участников приветствовал заместитель министра социальной политики края Денис Богданов, председатель Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вадим Зинченко.



Отметим, что чемпионат по компьютерному многоборью ежегодный и подготовка к новым состязаниям уже идёт. Компьютерный класс социально-реабилитационного отделения МБУ "КЦСОН" ждет пенсионеров и инвалидов по адресу: ул.Парковая, 20"А", ежедневно по будням с 10 до 17 часов.

По информации муниципального портала