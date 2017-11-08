СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ

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08.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 68 | Автор: Галина Процкая

В молочной продукции из Железногорска обнаружили бактерии плесени и кишечной палочки

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, опасное молоко, кефир и сметану производил один из молочных цехов города. В ведомстве отказались уточнить название предприятия.

Во время проверки одного из заведений общепита в Железногорске специалисты обнаружили опасную продукцию, произведенную местным предприятием. В питьевом молоке, кефире и сметане специалисты нашли бактерии кишечной палочки и плесени.

Управление Россельхознадзора приостановило действие лицензии на производство данной продукции. Теперь предприятие не сможет делать молоко, сметану и кефир до тех пор, пока лабораторные исследования не подтвердят их безопасность.

За нарушение технических регламентов руководство привлекли к административной ответственности - штраф в размере 300 000 рублей, информирует Newslab.ru.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 14:11 | Статус: | Автор: Олег , Группа: Гости

Почему вы не обнародуете этих ,,героев,, сегодняшнего дня?, что за неполная информация, она ведь касается здоровья наших людей???

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Дата: Вчера, 15:56 | Статус: Пользователь offline | Автор: Галина Процкая , Группа: Главные редакторы

Олег,
Ваш справедливый вопрос, к сожалению, пока остается без ответа - в Россельхознадзоре уточнить название "проштрафившегося" предприятия отказались.

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