СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ

В молочной продукции из Железногорска обнаружили бактерии плесени и кишечной палочки

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, опасное молоко, кефир и сметану производил один из молочных цехов города. В ведомстве отказались уточнить название предприятия.



Во время проверки одного из заведений общепита в Железногорске специалисты обнаружили опасную продукцию, произведенную местным предприятием. В питьевом молоке, кефире и сметане специалисты нашли бактерии кишечной палочки и плесени.



Управление Россельхознадзора приостановило действие лицензии на производство данной продукции. Теперь предприятие не сможет делать молоко, сметану и кефир до тех пор, пока лабораторные исследования не подтвердят их безопасность.



За нарушение технических регламентов руководство привлекли к административной ответственности - штраф в размере 300 000 рублей, информирует Newslab.ru.