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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — МИХАИЛ КЕУШ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — МИХАИЛ КЕУШ
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 9 ноября
РАВНЯЙСЯ НА ПЕРВОГО!

РАВНЯЙСЯ НА ПЕРВОГО!
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорск стал победителем регионального молодежного проекта «Новый
СЛОЖНЫЙ ЭКЗАМЕН

СЛОЖНЫЙ ЭКЗАМЕН
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Жители Железногорска написали Большой этнографический диктант
ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДОЙ!

ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДОЙ!
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Директор школы № 97 Евгений Карташов завоевал бронзу во Всероссийском конкурсе
УДИВИТЕЛЬНЫЙ РОМАН

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РОМАН
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Роман Страхов, программист из Железногорска, выиграл 1 миллион в шоу талантов

РАДИОПРОГРАММА ОТ 7 НОЯБРЯ

07.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
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