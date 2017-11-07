РАВНЯЙСЯ НА ПЕРВОГО!

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Железногорск стал победителем регионального молодежного проекта «Новый Фарватер-2017»

Накануне в Сосновоборске завершился региональный инфраструктурный молодежный проект «Новый Фарватер».

Второе место заняла команда Емельяновского района, на 3-м - Балахтинский.

Вот в каких номинациях победили железногорцы::

«Театр» - 1 место - проект «Театр.Кино. Литераутра»

«Дэнс-холл» - 1 место («Капа»)

«Рэп-музыка» - 1 место (Алексей ШАНС Тетерин, Сергей БРУК ДИ Ширшов)

«Битбокс» - 1 место (Сергей Волохов)

«Искусство фотографии» - 1 место (Матвей Масляков)

«Печатное издание» - 1 место (газета «Школьный дом»).

В конкурсе муниципальных штабов в номинациях «Арт-парад» и «КВН» у Железногорска тоже 1-е места.

В лидерах железногорцы в категориях - «Команда 2019», «Робототехника и НТТМ», «Ты – предприниматель», «Экстремальный спорт» .

В рейтинге «Территория 2020» победа также досталась Железногорску.