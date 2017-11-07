РАВНЯЙСЯ НА ПЕРВОГО!

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Железногорск стал победителем регионального молодежного проекта «Новый Фарватер-2017»
Накануне в Сосновоборске завершился региональный инфраструктурный молодежный проект «Новый Фарватер».
Второе место заняла команда Емельяновского района, на 3-м - Балахтинский.
Вот в каких номинациях победили железногорцы::
«Театр» - 1 место - проект «Театр.Кино. Литераутра»
«Дэнс-холл» - 1 место («Капа»)
«Рэп-музыка» - 1 место (Алексей ШАНС Тетерин, Сергей БРУК ДИ Ширшов)
«Битбокс» - 1 место (Сергей Волохов)
«Искусство фотографии» - 1 место (Матвей Масляков)
«Печатное издание» - 1 место (газета «Школьный дом»).
В конкурсе муниципальных штабов в номинациях «Арт-парад» и «КВН» у Железногорска тоже 1-е места.
В лидерах железногорцы в категориях - «Команда 2019», «Робототехника и НТТМ», «Ты – предприниматель», «Экстремальный спорт» .
В рейтинге «Территория 2020» победа также досталась Железногорску.