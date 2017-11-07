Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — МИХАИЛ КЕУШ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — МИХАИЛ КЕУШ
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 9 ноября
РАВНЯЙСЯ НА ПЕРВОГО!

РАВНЯЙСЯ НА ПЕРВОГО!
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорск стал победителем регионального молодежного проекта «Новый
СЛОЖНЫЙ ЭКЗАМЕН

СЛОЖНЫЙ ЭКЗАМЕН
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Жители Железногорска написали Большой этнографический диктант
ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДОЙ!

ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДОЙ!
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Директор школы № 97 Евгений Карташов завоевал бронзу во Всероссийском конкурсе
УДИВИТЕЛЬНЫЙ РОМАН

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РОМАН
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Роман Страхов, программист из Железногорска, выиграл 1 миллион в шоу талантов

РАВНЯЙСЯ НА ПЕРВОГО!

07.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая

Железногорск стал победителем регионального молодежного проекта «Новый Фарватер-2017»

Накануне в Сосновоборске завершился региональный инфраструктурный молодежный проект «Новый Фарватер». 
Второе место заняла команда Емельяновского района, на 3-м - Балахтинский. 

Вот в каких номинациях победили железногорцы::
«Театр» -  1 место - проект «Театр.Кино. Литераутра»
«Дэнс-холл» - 1 место («Капа»)
«Рэп-музыка» - 1 место (Алексей ШАНС Тетерин, Сергей БРУК ДИ Ширшов)
«Битбокс» - 1 место (Сергей Волохов)
«Искусство фотографии» - 1 место (Матвей Масляков)
«Печатное издание» - 1 место (газета «Школьный дом»).

В конкурсе муниципальных штабов в номинациях «Арт-парад» и «КВН» у Железногорска тоже 1-е места.

В лидерах железногорцы в категориях - «Команда 2019», «Робототехника и НТТМ», «Ты – предприниматель», «Экстремальный спорт» .

В рейтинге «Территория 2020» победа также досталась Железногорску.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВСТРЕТИМСЯ НА "ФАРВАТЕРЕ"!

ВСТРЕТИМСЯ НА "ФАРВАТЕРЕ"!
30 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорскую молодежь пригласили участвовать в краевом проекте «Новый Фарватер-2016»
МЕСТО ВСТРЕЧИ - ЖЕЛЕЗНОГОРСК

МЕСТО ВСТРЕЧИ - ЖЕЛЕЗНОГОРСК
18 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
"Новый Фарватер" и "Роботех" пройдут в Железногорске
ИДТИ В ФАРВАТЕРЕ

ИДТИ В ФАРВАТЕРЕ
13 октября 2014 | Раздел: Cобытия
••• Команда Железногорскастала победителем второго этапа краевого молодежного проекта "Новый фарватер"
ПОБЕДА ЗА НАМИ!

ПОБЕДА ЗА НАМИ!
15 октября 2012 | Раздел: Cобытия
••• Железногорск занял первое место на "Центральном фарватере"

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Гость Грэг, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ! УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (31)
Октябрь 2017 (187)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.