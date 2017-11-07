СЛОЖНЫЙ ЭКЗАМЕН

Жители Железногорска написали Большой этнографический диктант

Проверить свои знания в этнографии в Центральную городскую библиотеку пришел 41 железногорец в возрасте от 10 до 77 лет.

По словам заведующей методическим отделом Тамары Колотовой, задания диктанта были сложные: причем не столько по содержанию, сколько по форме.

Лучшие всех с заданиями справились двое мужчин-знатоков – 48-ти и 77-ти лет.

А 26 ноября библиотека имени Горького приглашает горожан принять участие во Всероссийском географическом диктанте.

Начало в 12.00. Справки по телефону: 75-68-12