СЛОЖНЫЙ ЭКЗАМЕН
07.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая
Жители Железногорска написали Большой этнографический диктант
Проверить свои знания в этнографии в Центральную городскую библиотеку пришел 41 железногорец в возрасте от 10 до 77 лет.
По словам заведующей методическим отделом Тамары Колотовой, задания диктанта были сложные: причем не столько по содержанию, сколько по форме.
Лучшие всех с заданиями справились двое мужчин-знатоков – 48-ти и 77-ти лет.
А 26 ноября библиотека имени Горького приглашает горожан принять участие во Всероссийском географическом диктанте.
Начало в 12.00. Справки по телефону: 75-68-12
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
30 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия3 ноября в Железногорске напишут этнографический диктант
18 октября 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске напишут этнографический диктант
10 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия8 апреля железногорцы приняли участие в акции "Тотальный диктант"
9 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияНапишем географический диктант всей страной
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: КАНАЛЫ ПОМЕНЯЛИ ПОРЯДОК
николай, в новости: КАНАЛЫ ПОМЕНЯЛИ ПОРЯДОК
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Жека, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
Гость Грэг, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
марина, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ОКТЯБРЯ
гость, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ОКТЯБРЯ
Александр, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП