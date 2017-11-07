ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДОЙ!

В Железногорске работает один из лучших директоров России



Директор железногорской школы № 97 Евгений Карташов завоевал бронзу во Всероссийском конкурсе «Директор школы-2017».

Церемония награждения состоялась 3 ноября в Москве.



В числе победителей Ренат Хайбуллин, директор школы № 85 (г.Казань) – 1 место, Алексей Крылов, директор лицея № 180 (г. Екатеринбург) – 2 место и Евгений Карташов, директор школы № 97 (ЗАТО Железногорск) – 3 место.



Всероссийский конкурс «Директор школы», в числе учредителей которого находится Министерство образования и науки РФ, проводится с целью содействия повышению эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций за счет роста их профессиональных компетенций, пропаганды результативного, передового и инновационного менеджмента в общеобразовательных организациях.



Сегодня Евгений Карташов в своей школе по итогам участия в конкурсе проведет презентацию для своих партнеров и коллег, поделится опытом и впечатлениями, сообщает муниципальный портал.