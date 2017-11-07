УДИВИТЕЛЬНЫЙ РОМАН

Роман Страхов, программист из Железногорска, выиграл 1 миллион в шоу талантов «Удивительные люди»

На канале Россия-1 с большим успехом прошел финал конкурса «Удивительные люди».

Наш земляк 23-летний программист Роман Страхов продемонстрировал в рамках проекта свое мастерство. Из более чем двух сотен кубиков ему удалось полностью воссоздать портрет Эрне Рубика, автора всемирно известной головоломки.

В финале шоу, который состоялся вчера, программист вслепую разобрал Кубик Рубика. Ему дали запомнить развертку разобранного кубика, после того конкурсант надел маску и сложил головоломку, опираясь на визуальный образ в памяти. Своим талантом житель Железногорска заслужил миллион рублей и кубок шоу.

Как рассказал сам Роман, первая слепая сборка кубика Рубика вслепую заняла 30 минут, затем стало получаться уже быстрее. Как победитель шоу телентов использует миллион, он ещё не решил.

фото yarskgrad.ru