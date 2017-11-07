Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — МИХАИЛ КЕУШ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — МИХАИЛ КЕУШ
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 9 ноября
РАВНЯЙСЯ НА ПЕРВОГО!

РАВНЯЙСЯ НА ПЕРВОГО!
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорск стал победителем регионального молодежного проекта «Новый
СЛОЖНЫЙ ЭКЗАМЕН

СЛОЖНЫЙ ЭКЗАМЕН
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Жители Железногорска написали Большой этнографический диктант
ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДОЙ!

ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДОЙ!
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Директор школы № 97 Евгений Карташов завоевал бронзу во Всероссийском конкурсе
УДИВИТЕЛЬНЫЙ РОМАН

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РОМАН
07.11.17 | Главные темы / Cобытия
Роман Страхов, программист из Железногорска, выиграл 1 миллион в шоу талантов

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РОМАН

07.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Галина Процкая

Роман Страхов, программист из Железногорска, выиграл 1 миллион в шоу талантов «Удивительные люди»

На канале Россия-1 с большим успехом прошел финал конкурса «Удивительные люди». 

Наш земляк 23-летний программист Роман Страхов продемонстрировал в рамках проекта свое мастерство. Из более чем двух сотен кубиков ему удалось полностью воссоздать портрет Эрне Рубика, автора всемирно известной головоломки.

В финале шоу, который состоялся вчера, программист вслепую разобрал Кубик Рубика. Ему дали запомнить развертку разобранного кубика, после того конкурсант надел маску и сложил головоломку, опираясь на визуальный образ в памяти. Своим талантом житель Железногорска заслужил миллион рублей и кубок шоу.

Как рассказал сам Роман, первая слепая сборка кубика Рубика вслепую заняла 30 минут, затем стало получаться уже быстрее. Как победитель шоу телентов использует миллион, он ещё не решил.

фото yarskgrad.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НАВАРИЛСЯ ПО-КРУПНОМУ

НАВАРИЛСЯ ПО-КРУПНОМУ
2 июня 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорец в результате незаконной банковской деятельности получил 16 млн рублей
УПАЛ - ПЛАТИ!

УПАЛ - ПЛАТИ!
22 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Железногорка упала на крыльце магазина "Аркада", сломала ключицу и отсудила деньги
МИЛЛИОН ОТ ПРИСТАВОВ

МИЛЛИОН ОТ ПРИСТАВОВ
6 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорец отдал долг после ареста его автомобиля  
МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН

МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН
5 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Спортсменка из Железногорска завоевала золото на Первенстве Сибирского Федерального округа по кикбоксингу

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Гость Грэг, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ! УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (31)
Октябрь 2017 (187)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.