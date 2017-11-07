С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
07.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 74 | Автор: Галина Процкая
Сегодня исполняется ровно 100 лет важнейшему историческому событию, произошедшему в России в XX веке — Октябрьской революции
Во всех уголках России в день столетия революции пройдут митинги и шествия, инициатором которых выступают общественные организации.
В Железногорске годовщину 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции отметят митингом трудящихся.
Местное отделение КПРФ приглашает горожан отметить эту знаменательную юбилейную дату.
На площади Ленина в 12 часов начнется праздничное собрание общественности. Перед горожанами выступят лидеры местного отделения КПРФ, депутаты Совета депутатов, активисты комсомольской организации.
К памятнику вождю мирового пролетариата по давней традиции будут возложены алые гвоздики.
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