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С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!

07.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 74 | Автор: Галина Процкая

Сегодня исполняется ровно 100 лет важнейшему историческому событию, произошедшему в России в XX веке — Октябрьской революции

Во всех уголках России в день столетия революции пройдут митинги и шествия, инициатором которых выступают общественные организации.

В Железногорске годовщину  100-летия Великой Октябрьской социалистической революции отметят митингом трудящихся.

Местное отделение КПРФ приглашает горожан отметить эту знаменательную юбилейную дату.

На площади Ленина в 12 часов начнется праздничное собрание общественности. Перед горожанами выступят лидеры местного отделения КПРФ, депутаты Совета депутатов, активисты комсомольской организации.

К памятнику вождю мирового пролетариата по давней традиции будут возложены алые гвоздики. 



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 12:24 | Статус: | Автор: Дмитрий Папин-Сибиряк , Группа: Гости

А будет снята седьмая печать с посланию к комсомольцам 2017 года, замурованная на фасаде ДК?

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Дата: Вчера, 12:42 | Статус: Пользователь offline | Автор: Галина Процкая , Группа: Главные редакторы

Дмитрий Папин-Сибиряк, спасибо за вопрос!
Полную информацию можно узнать от лидера железногорких комсомольцев Ивана Мартынова. Позвоните по телефону 89131916948

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Дата: Вчера, 12:57 | Статус: | Автор: Дмитрий Байкалов , Группа: Гости

Галина Процкая,
раздаете персональные данные :)

пойду, задам вопрос на митинге:)

С Великим октябрем!

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Дата: Вчера, 13:06 | Статус: Пользователь offline | Автор: Галина Процкая , Группа: Главные редакторы

Дмитрий Байкалов,
Иван Мартынов сам попросил дать его телефон)))

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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
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