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ПОЙДЕМ ГУЛЯТЬ!

03.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорские ребятишки опробовали детские городки на Ленинградском бульваре

Внимание малышей сначала захватили персонажи Центра Досуга: Белочка, Ежик и Скоморошка. Они разделили ребятню на две команды мальчиков и девочек, а потом все вместе отправились осваивать малые архитектурные формы. Оценить проделанную работу по благоустройству Ленинградского бульвара пришли общественники, депутаты, представители УГХ, замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.

Детские городки установлены на специальном мягком покрытии, которое обеспечивает безопасность маленьких непосед.

В зоне отдыха, которая появилась на Ленинградском благодаря проекту «Благоустройство общественного пространства», от Центра Досуга до берега озера проложена широкая двухполосная пешеходная прогулочная дорожка. На всем ее протяжении справа и слева установлены скамейки для отдыха, детские городки. Бульвар украшен клумбами, которые летом расцветут яркими красками. Мамочки довольны переменами.

Марина:

 Я живу сейчас в Красноярске, но приезжаю сюда на выходные. Раньше это место было некрасивым и заброшенным. Приехала сегодня с ребятишками и очень обрадовалась тому, что наконец-то здесь так благоустроили район.

Анна:

Живу в доме по Ленинградскому, 9 и была очень заинтересована, чтобы нашу территорию облагородили. Довольна, но есть проблема: автомобилисты, игнорируя знак «сквозной проезд запрещен», ездят прямо по пешеходной зоне, чтобы не делать круг по 60 лет ВЛКСМ.

Депутат Семен Ташев о проблеме знает и считает, что решить ее можно, если установить шлагбаум, который будет ограничивать движение транспорта. Он обещал плотно заняться этим вопросом.



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