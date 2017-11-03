ДЕЛО ЗА МОЛОДЫМИ!

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03.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Галина Процкая

Краевой избирком проводит конкурсы сочинений и плакатов среди молодежи

В целях повышения уровня правовой культуры будущих избирателей, сознательного участия молодых избирателей в выборах, в управлении делами государства и края, повышения интереса к избирательному процессу, Избирательная комиссия Красноярского края объявила краевой конкурс сочинений (рефератов) среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, учреждений профессионального образования.

Конкурс сочинений на тему: «Выборы моими глазами». Помимо этого организован и краевой конкурс рисунков (плакатов) среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, учреждений профессионального образования на тему: «Участие в выборах – наше яркое будущее».

Положения о проведения конкурсов размещены на сайте Избирательной комиссии Красноярского края

Подведение итогов конкурсов будет осуществлять Конкурсная комиссия, созданная Избирательной комиссией Красноярского края.

Сочинения (рефераты), а также рисунки (плакаты) необходимо направлять не позднее 28.02.2018 года в территориальную избирательную комиссию Железногорска Красноярского края по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.



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