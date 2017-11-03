РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДАТА
03.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске пройдет праздничный митинг
7 ноября состоится митинг в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической Революции
Железногорское отделение КПРФ приглашает горожан отметить эту знаменательную историческую дату.
На площади Ленина в 12 часов начнется праздничное собрание общественности. Перед горожанами выступят лидеры местного отделения КПРФ, депутаты Совета депутатов, активисты комсомольской организации.
К памятнику вождю мирового пролетариата по давней традиции будут возложены алые гвоздики.
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