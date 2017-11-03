РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДАТА

В Железногорске пройдет праздничный митинг

7 ноября состоится митинг в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической Революции

Железногорское отделение КПРФ приглашает горожан отметить эту знаменательную историческую дату.

На площади Ленина в 12 часов начнется праздничное собрание общественности. Перед горожанами выступят лидеры местного отделения КПРФ, депутаты Совета депутатов, активисты комсомольской организации.

К памятнику вождю мирового пролетариата по давней традиции будут возложены алые гвоздики.