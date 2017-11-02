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ОГРАБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ

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ОГРАБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ

02.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Наталья Кокорина

Полицейские Железногорска по горячим следам задержали подозреваемого в совершении грабежа в отношении пенсионерки

В подъезде дома незнакомый мужчина с применением насилия открыто похитил у 85-летней жительницы города золотые серьги стоимостью около 5 тысяч рублей. Пенсионерка шла в гости к родственнице. У подъезда к ней обратился незнакомый мужчина, который предложил помочь открыть дверь. Женщина согласилась. Оказавшись в темном подъезде вместе с незнакомцем, пенсионерка почувствовала резкую боль в мочках ушей. Мужчина сорвал с нее золотые серьги и выбежал из подъезда. Добравшись до квартиры родственницы, пожилая женщина вызвала полицию.

Сотрудники уголовного розыска в течении получаса установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1978 года рождения. Похищенные серьги сотрудники полиции у мужчины изъяли. Ранее он неоднократно был судим, в том числе за кражи, грабеж и незаконное хранение наркотических средств.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия». Максимальное наказание по статье лишение свободы на срок до 7 лет. Мужчина арестован.



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