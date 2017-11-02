ДЕВОЧКУ НАШЛИ

Железногорский пожарный нашел в болоте заблудившегося ребенка



В Железногорске волонтеры искали 11-летнюю девочку, которая заблудилась по дороге домой с прогулки. Об этом сообщили в местной группе ЕДДС ЗАТО Железногорск.

Вчера около 19:00 в социальных сетях появилось сообщение о том, что в лесном массиве между детской спортивной школой «Октябрь» и «Станцией юных техников» пропала 11-летняя девочка. На поиски сразу приехали сотрудники полиции, краевого учреждения «Спасатель» и большое количество добровольцев, откликнувшихся на просьбу о помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю пояснили, что после прогулки с подругами девочка пошла домой и потерялась. Обнаружив, что заблудилась, девочка позвонила по телефону матери и сообщила о происшествии. Уже к 21:00 появилась информация о том, что девочку нашли в болоте в месте впадения реки Кантат в городское озеро.

«Нашел ребёнка волонтер поисково-спасательной группы, сотрудник одной из пожарных частей Антон Сагунов. Выносили девочку втроем 30-40 минут. Сейчас ребенок в больнице, обморожения нет, но есть переохлаждение организма. Жизнь девочки вне опасности», — пояснили организаторы поисков.

Железногорцы отмечают — это уже второй поиск ребенка в том месте за осень. «То ли болота у нас после дождей поднялись, то ли дети чудить начали. Есть старые правила — в темное время суток не ходить по лесам и болотам, с незнакомыми людьми не разговаривать и в машины посторонние не садиться. Родители, поговорите с детьми или бросайте все свои дела и водите его за руку», — призвали горожан участники поисков.

По информации newslab.ru