МИЛЛИОНЫ ЗА ЧИСТОТУ

Проекты садоводов реализуются за счет городского и краевого бюджетов



Девятый год на городском уровне проходит конкурс «Жители за чистоту и благоустройство», в рамках которого предоставляется субсидия на реализацию инициатив граждан. Бюджет конкурса в этом году составляет 1,5 млн рублей. Участие в конкурсе приняли 16 садоводческих товариществ и 3 гаражных кооператива. Все они получили из городского бюджета гранты от 55 до 100 тысяч рублей на осуществление экологических мероприятий. Критериями победы являлись чистота, порядок и наличие мест сбора ТБО.

Также в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства» в подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» Администрация ЗАТО г. Железногорск получила грант на сумму 1 млн 800 тысяч рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию электросетей для садоводческих товариществ № 45, 47, 48.

Председатели садоводческих товариществ Железногорска участвовали и в конкурсе, где гранты предоставляли самим некоммерческим организациям. Так, из краевого бюджета садоводческое объединение №34 получило грант на реконструкцию дорог в размере 1 млн 900 тыс. рублей, садоводческое товарищество № 14 и № 20 получили по 100 тысяч рублей на нужды объединения.