"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

- ДК встречает горожан улыбкой! Искреннее и доброе интервью с директором старейшего культурного учереждения Железногорска Светланой Грек.

- Действительно ли рядом с Железногорском построят пункт захоронения высокоактивных ядерных отходов? НО РАО раскрывает все карты. Что, где и когда?

- В театре оперетты с аншлагом прошла премьера известного мюзикла «Алые паруса». Прекрасные фото со спектакля и рецензия на культурное событие в ближайшем номере ГиГ.