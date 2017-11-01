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"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
01.11.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
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01.11.17 | Главные темы / Cобытия
9 ноября в Железногорске пройдёт годовая проверка системы оповещения

"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

01.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Наталья Кокорина

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

- ДК встречает горожан улыбкой! Искреннее и доброе интервью с директором старейшего культурного учереждения Железногорска Светланой Грек.

- Действительно ли рядом с Железногорском построят пункт захоронения высокоактивных ядерных отходов? НО РАО раскрывает все карты. Что, где и когда?

- В театре оперетты с аншлагом прошла премьера известного мюзикла «Алые паруса». Прекрасные фото со спектакля и рецензия на культурное событие в ближайшем номере ГиГ.



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