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"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
01.11.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
НАРОДНАЯ ПРИЕМКА

НАРОДНАЯ ПРИЕМКА
01.11.17 | Главные темы / Cобытия
3 ноября в Железногорске торжественно откроют новый бульвар
ПАРЛАМЕНТ НА СЪЕЗДЕ

ПАРЛАМЕНТ НА СЪЕЗДЕ
01.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорская делегация участвует в VIII Съезде депутатов Красноярского края
НАВАЛЬНЫЙ В СИБИРИ

НАВАЛЬНЫЙ В СИБИРИ
01.11.17 | Главные темы / Cобытия
В пятницу, 3 ноября, в Красноярск приедет оппозиционер Алексей Навальный
МЧС ИНФОРМИРУЕТ

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01.11.17 | Главные темы / Cобытия
9 ноября в Железногорске пройдёт годовая проверка системы оповещения

РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 НОЯБРЯ

01.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 30 | Автор: Сергей Скляров
 100 лет на страже порядка
 Голосуй, а то проиграешь!
 Открой своё сердце
 Украл - сел в тюрьму


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