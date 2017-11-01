НАРОДНАЯ ПРИЕМКА
01.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 45 | Автор: Галина Процкая
3 ноября в Железногорске торжественно откроют новый бульвар
Торжественное открытие Ленинградского бульвара состоится 3 ноября в 11.00 у нового детского городка возле Центра досуга.
"Народную" приемку объекта осуществят дети - воспитанники близлежащих детских садов, школьники. Для них будет организована развлекательная программа.
Напомним, реализация проекта стала возможна благодаря участию Железногорска в государственной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает ГиГ.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
13 октября 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияТри новые досуговые площадки разместят у спорткомплекса "Дельфин"
27 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВчера начались строительные работы на площади перед торговым домом "Михайлова"
22 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияНа «Ленинградском бульваре» идёт высадка деревьев и кустарников
4 августа 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске началось строительство «Ленинградского бульвара»
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Жека, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
Гость Грэг, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
марина, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ОКТЯБРЯ
гость, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ОКТЯБРЯ
Александр, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Денис, в новости: 70 – ОТЛИЧНЫЙ ВОЗРАСТ
Галина Процкая, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Николай, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
НОВОСТИ ЧАСА
XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body at line 6
XML error: Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body at line 6