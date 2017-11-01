ПАРЛАМЕНТ НА СЪЕЗДЕ

Железногорская делегация участвует в VIII Съезде депутатов Красноярского края

Глава ЗАТО, Председатель Совета депутатов ЗАТО Вадим Медведев, заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО Анатолий Коновалов, а также депутаты Анатолий Новаковский, Алексей Сергейкин и Владимир Крутой представляют железногорский парламент на Съезде.

Для участия в мероприятиях в Красноярск прибыло около 650 человек, в том числе порядка 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также представителей исполнительной власти.

Деловая программа Съезда достаточно насыщенная. На пленарном заседании перед депутатами выступят временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания региона Дмитрий Свиридов.

Далее работа продолжится в рамках круглых столов: народные избранники со всего края намерены обсудить социально-экономические, медицинские и экологические вопросы, блок жилищно-коммунальных тем и т.д.

Помимо этого в планах - обсуждение краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, сообщает муниципальный портал.