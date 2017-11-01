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НАВАЛЬНЫЙ В СИБИРИ

01.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая

В пятницу, 3 ноября, в Красноярск приедет оппозиционер Алексей Навальный

Об этом сообщил региональный координатор Штаба Навального в Красноярске Руслан Руденко.
Организаторы встречи говорят, что в ходе встречи с красноярцами будут обсуждаться проблемы региона.
Мероприятие состоится в 18:30 в творческом пространстве «Персонажи» (ул. Перенсона, 29).


Напомним, ранее администрация Красноярска отказала в проведении 29 сентября митинга с участием 1500 человек на Красной площади города. Данное мероприятие было заявлено как встреча с политиком Алексеем Навальным с целью информирования о его деятельности.

Источник: НИА-Красноярск

фото parmanews.ru



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