НАВАЛЬНЫЙ В СИБИРИ

В пятницу, 3 ноября, в Красноярск приедет оппозиционер Алексей Навальный

Об этом сообщил региональный координатор Штаба Навального в Красноярске Руслан Руденко.

Организаторы встречи говорят, что в ходе встречи с красноярцами будут обсуждаться проблемы региона.

Мероприятие состоится в 18:30 в творческом пространстве «Персонажи» (ул. Перенсона, 29).



Напомним, ранее администрация Красноярска отказала в проведении 29 сентября митинга с участием 1500 человек на Красной площади города. Данное мероприятие было заявлено как встреча с политиком Алексеем Навальным с целью информирования о его деятельности.

Источник: НИА-Красноярск

фото parmanews.ru